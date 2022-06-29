Скопье, , 23:16 — REGNUM Прокуратура первой инстанции в македонском городе Струмица возбудила уголовное дело в отношении 40-летнего преподавателя за домогательства до 14-летней девочки.

Домогательство Army.mil

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, согласно версии обвинения, мужчина в период с октября 2020 года по май 2022 года отправлял девочке сообщения открыто сексуального характера в социальных сетях.

Мужчина несколько раз оставался с девочкой наедине в спортивном зале, где, по версии обвинения, он домогался до ребенка и два раза произошел половой акт. Прокуратура потребовала ареста мужчины из опасения, что он попытается оказать давления на свидетелей. Учитель помещен в КПЗ на 30 суток.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Северной Македонии рассказали об усилиях по борьбе с агрессией в Сети