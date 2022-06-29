Париж, , 22:59 — REGNUM Суд признал виновными всех обвиняемых по делу о терактах в Париже в ноябре 2015 года, сообщает 29 июня телеканал BFMTV.

Террор. Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению телеканала, из 19 представших перед судом лишь один не уличен в терроризме.

«Специальный суд присяжных ответил утвердительно на все поставленные перед ним вопросы о виновности 19 подсудимых. Однако обвинение в отношении Фарида Хархаша в терроризме не подтвердилось. Он был признан виновным в преступном сговоре с целью мошенничества», — сообщает телеканал.

Напомним, 13 ноября 2015 года три группы террористов устроили серию терактов в Париже. Группа смертников устроила взрывы у стадиона Stade de France, вторая группа атаковала кафе и рестораны, а третья группа захватила заложников в клубе «Батаклан».

В результате были убиты 130 человек, не менее 350 были ранены.

Читайте ранее в этом сюжете: Российскую террористку приютили литовские власти