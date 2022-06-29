Провинция Лекко, Италия, 29 июня, 2022, 22:55 — ИА Регнум. В итальянском местечке Мортероне, самом маленьком населенном пункте страны (население — 31 человек) введены штрафы в размере 500 евро за «дискриминацию представителей ЛГБТ», передают национальные СМИ 29 июня.

Италия

Мортероне — первый населенный пункт в Италии, где большинство в совете депутатов имеют представители «Партии ЛГБТ».

Штрафовать будут за проявления «дискриминации действием», а также и за «дискриминационные» заявления, в том числе сделанные в интернете.