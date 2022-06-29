29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова первого зампостпреда России при ООН о том, что Совбез организации устал от украинской тематики, а театральные трюки президента Украины не помогают поднять «градус дискуссии».

Светлана Рыбина, , 23:24 — REGNUM Заявление первого заместителя постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что члены Совета Безопасности ООН начинают уставать от украинской тематики, и даже театральные трюки и уловки президента Украины Владимира Зеленского не помогли поднять «градус дискуссии» на последнем заседании, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Дмитрий Полянский Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

«Он так уже с начала своего срока исполняет на мировом уровне. Горе-актёр. Так ведь ещё умудряется врать и обманывать собственный народ!» — возмущается Аделина Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что к такому результату и должны были привести глупые театральные постановки украинского президента на столь серьёзной политической площадке.

«Ну по факту так и есть, он нечего нового не предложил. Только опять просил дать оружие, говорил, что нужно помочь Украине, и всё остальное по старой схеме. Интересно, когда уже Зеленский поймёт, что проиграл?» — задаётся вопросом Виктория К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский — кукла, и даже члены Совбеза это знают, но вынуждены выслушивать все эти бесконечные просьбы о помощи, потому что кукловодом Украины выступает президент США.

«Просто уже все устали от этого клоуна. Раньше его воспринимали всерьёз, а теперь, когда уже прошло время, все поняли, что главный на Украине — Байден, а не какой-то там Зеленский. Все стали к Зеленскому обращаться по-обычному, как к какому-то местечковому чиновнику», — отметил Александр Я.

Часть людей полагает, что у Зеленского было бы чуть больше шансов достучаться до Совбеза ООН, сделай он хоть что-нибудь существенное на своём посту.

«Зеленский всем надоел уже, только и делает, что попрошайничает, вместо того чтобы мирные переговоры вести. Этот нацист просит смертоносное оружие, которое ему всё равно не дадут. Объясняли уже десять раз, а он всё в ту же закрытую дверь долбится. Как такого терпеть можно?» — написал Елисей Р.

«Зелька всегда был бездарным актёром в бездарных постановках уровня художественной самодеятельности. Потому и не удивляет уже никого его дешёвая игра», — отмечает Надежда С.

Ряд пользователей указывает на то, что актёрская игра Зеленского может убедить лишь крайне неискушённого простолюдина, чей культурный уровень оставляет желать лучшего.

«По факту, да. Зеленский — просто актёр, и не более того. На серьёзных людей его кривляния не работают, а вот для плебса — в самый раз», — указывает Ярослав К.

«Одно только спасает его актёрское мастерство — он умело играет жертву, которой не является. Давно бы уже про Украину все забыли, но его слёзные кряхтения не позволяют Западу слить надоевшую марионетку в утиль», — считает Ольга А.

Нашлись и те, кто уверены, что невозможно требовать от Зеленского стать настоящим политиком, потому что он никогда таковым не являлся, а лишь исполняет постановку под руководством Соединённых Штатов Америки.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А что вообще Зеленский, кроме актёрства, может? Ничего. Так что неудивительно, что он себя так ведёт. Иначе что ему ещё делать остаётся? Играет президента, пока США всей Украиной управляют», — поделился своим мнением Денис М.

Напомним, 29 июня первый заместитель постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский написал в своём Telegram-канале о том, что члены Совбеза ООН начинают уставать от украинской тематики, и даже театральные трюки и уловки президента Украины Владимира Зеленского не помогли поднять «градус дискуссии» на последнем заседании.