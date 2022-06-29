Курган, 29 июня, 2022, 22:54 — ИА Регнум. В Курганской области в лагере «Салют» отдыхают дети из Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Радость, улыбки и новые друзья — завершение смены в лагере «Салют» для ребят из ЛНР

В Зауралье приехали юные жители Луганска и Беловодска в возрасте от 12 до 16 лет.

«Уже вторая группа ребятишек из ЛНР отдохнула у нас в шадринском лагере «Салют». Говорят, что им понравилось. Это то немногое, но одновременно самое важное, что мы можем сделать для этих девчонок и мальчишек, которые так много пережили, — отогреть любовью и заботой, показать, что мы их считаем частью нашей большой российской семьи. Удачи вам, ребятки, Курганская область вам всегда рада», — написал в своём телеграм-канале глава региона Вадим Шумков.

Пионервожатыми у ребят из ЛНР работают студенты Шадринского госуниверситета. Юные гости отмечают тёплую, дружескую атмосферу, заботу, которой их окружают сотрудники лагеря «Салют».