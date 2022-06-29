Лондон, , 22:54 — REGNUM 30-летний центральный полузащитник «Челси» и сборной Италии по футболу Жоржиньо планирует в грядущее летнее трансферное окно покинуть лондонский клуб. Об этом 29 июня сообщил журналист Николо Скира.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Жоржиньо принял участие в 29-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА итальянец набрал 4 (2+2) очка по системе гол+пас в восьми встречах.

Жоржиньо выступает за «Челси» с 14 июля 2018 года после перехода из «Наполи» за 57 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость итальянского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.