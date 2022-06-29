Скопье, , 22:57 — REGNUM Министр внутренних дел Северной Македонии Оливер Спасовски 29 июня заявил, что в ведомстве предпринимают интенсивные меры по обеспечению кибернетической безопасности, а также пресечению использования агрессивной риторики и разжиганию ненависти.

Северная Македония Rašo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Спасовски подчеркнул, что чаще всего жертвой травли в сети становятся представители ЛГБТ-сообщества, при этом в период с января по май было выявлено восемь случаев распространения ксенофобских и расистских материалов. За то же время в 2021 году было заведено 14 подобных дел.

По делам о разжигании ненависти в отношении ЛГБТ-сообщества было возбуждено три уголовных дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Северной Македонии оплатит гражданам солнечные панели