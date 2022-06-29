Москва, 29 июня, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Город Авдеевка приговорён Киевом к уничтожению. Об этом стало известно из перехваченных российскими военными радиопереговоров, сообщил 29 июня журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Представитель Минобороны России привёл отрывок радиоперехвата:

— У нас приказ спалить Авдеевку дотла.

— А что с мирными?

На этот вопрос был ответ в нецензурной форме (по смыслу — наплевать). «Делайте с ними что хотите, только не выпускайте, … (нецензурная фраза) по домам».

Мизинцев объяснил, что украинские боевики намерены, засыпав Авдеевку минами, снарядами и ракетами, обвинить российских военных в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и осветить это в зарубежной и украинской прессе.