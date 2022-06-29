Рим, 29 июня 2022, 22:45 — REGNUM Кассационный суд Италии 29 июня подтвердил законность вынесения штрафов для автомобилистов за справление нужды на ограждение автострад.
Несколько таких штрафов были оспорены, истцы указывали, что их действия не создавали никаких помех движению транспорта и что ни одно конкретное физическое лицо не заявило, что было оскорблено их действиями.
Суд, в свою очередь, отметил, что указанные действия противоречат нормам общественной благопристойности и что отсутствие конкретных «оскорблённых» релевантным не является.