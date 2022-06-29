Рим, 29 июня, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Кассационный суд Италии 29 июня подтвердил законность вынесения штрафов для автомобилистов за справление нужды на ограждение автострад.

Статуя «Писающий мальчик» в Брюсселе

Несколько таких штрафов были оспорены, истцы указывали, что их действия не создавали никаких помех движению транспорта и что ни одно конкретное физическое лицо не заявило, что было оскорблено их действиями.

Суд, в свою очередь, отметил, что указанные действия противоречат нормам общественной благопристойности и что отсутствие конкретных «оскорблённых» релевантным не является.