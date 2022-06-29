Вашингтон, 29 июня, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Valve незаметно для многих изменила спецификацию портативной консоли Steam Deck, заменив в ней твердотельные накопители (SSD) на менее быстрые. об этом 29 июня сообщает журнал PC Gamer.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Суть изменений заключается в том, что компания решила оборудовать некоторые экземпляры Steam Deck накопителями с интерфейсом x2 PCI Express 3.0, а не x4 PCI Express 3.0, как планировалось изначально. Это касается устройств с SSD на 256 и 512 гигабайт и тут стоит отметить, что покупатели не смогут определить заранее, какие накопители они получат в случае своего экземпляра Steam Deck.

«В нашем тестировании мы не заметили никакой разницы в игровой производительности между x2 и x4», — такое пояснение Valve разместила в таблице спецификации.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Valve нарастила производство Steam Deck. Компания объявила, что в третьем квартале 2022 года сможет поставлять в два раза больше консолей.