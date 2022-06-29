Рига, 29 июня, 2022, 22:44 — ИА Регнум.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления Латвии за пять месяцев 2022 года составил 165,1 млн евро, сообщило министерство финансов страны.

Отмечается, что негативный прирост госбюджета Латвии сохраняется не первый год. Минус между доходами и расходами госказны сохраняется, несмотря на то, что общие поступления бюджета в 2022 году были на 639,6 млн евро или 12,7% выше, чем за первые пять месяцев 2021 года, а расходы росли более умеренно — на 174,4 млн евро или 3,1%.

В нынешнем году начались выплата поддержки для смягчения последствий роста цен на энергоносители и выплаты на поддержку военных беженцев с Украины. Таким образом, хотя расходы бюджета в этом году растут умеренно, они все же находятся на очень высоком уровне по сравнению с допандемическим периодом, отметили в минфине Латвии.

В минфине отметили, что росту поступлений в госбюджет значительно способствовало заметное повышение инфляции на все виды товаров и услуг, что привело к росту налоговых отчислений с каждой покупки.