Москва, 29 июня, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Россия и Иран поддерживают постоянные контакты по вопросам, относящимся к сфере безопасности, заявил 29 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Российский лидер отметил взаимодействие стран в «горячих точках», например в Сирии.

«Мы в постоянном контакте по вопросам политического взаимодействия, вопросам безопасности, работаем в «горячих точках», в Сирии», — сказал Владимир Путин.

«Нам точно есть о ч`ём поговорить. В начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать самые наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана», — добавил президент России.

В свою очередь Ибрагим Раиси заявил, что Иран намерен развивать стратегические отношения с Россией.

«Наш опыт сотрудничества с Сирией и на других направлениях показывает, что мы можем предпринять для пользы наших стран, наших народов и всего региона», — сказал Раиси.

Напомним, Путин и Раиси встретились в Ашхабаде на полях шестого Каспийского саммита.