Приштина, , 22:55 — REGNUM Спецпредставитель ЕС по Балканам Мирослав Лайчак 29 июня выразил надежду на скорую встречу глав Косово и Сербии. Соответствующее заявление было сделано в ходе пресс-конференции в Приштине.

Мирослав Лайчак Gugganij

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул свою приверженность проведению такой встречи и выразил надежду на ее продуктивность. По мнению Лайчака, существует возможность проведения встречи в июле, до начала летних каникул.

Напомним, лидеры Косово и Сербии уже провели две встречи в 2021 году, однако, по словам Лайчака, эти встречи не были продуктивными с дипломатической точки зрения.

Мирослав Лайчак «Мы работаем над тем, чтобы очередная встреча дала результат. Мы не хотим, чтобы они встретились и начали критиковать друг друга, но чтобы достигли компромисса по важным для граждан вещам».

Также Лайчак заявил, что, по его ощущениям, настал удобный момент для превращения встреч на высоком уровне в регулярную практику.

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