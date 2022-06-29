Приштина, Сербия, 29 июня, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Спецпредставитель ЕС по Балканам Мирослав Лайчак 29 июня выразил надежду на скорую встречу глав Косово и Сербии. Соответствующее заявление было сделано в ходе пресс-конференции в Приштине.

Gugganij
Мирослав Лайчак

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул свою приверженность проведению такой встречи и выразил надежду на ее продуктивность. По мнению Лайчака, существует возможность проведения встречи в июле, до начала летних каникул.

Напомним, лидеры Косово и Сербии уже провели две встречи в 2021 году, однако, по словам Лайчака, эти встречи не были продуктивными с дипломатической точки зрения.

«Мы работаем над тем, чтобы очередная встреча дала результат. Мы не хотим, чтобы они встретились и начали критиковать друг друга, но чтобы достигли компромисса по важным для граждан вещам».
Мирослав Лайчак

Также Лайчак заявил, что, по его ощущениям, настал удобный момент для превращения встреч на высоком уровне в регулярную практику.