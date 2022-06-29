Ханты-Мансийск, , 22:40 — REGNUM Фонд защиты прав дольщиков Югры объявил два конкурса на выбор подрядчиков для завершения домов-долгостроев. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства ХМАО.

Дольщики 77metrov.ru

Объявлены тендеры на завершение строительства дома №53 в микрорайоне 16А Нефтеюганска и дома №6 в 44 микрорайоне Сургута. Начальная цена контракта в Нефтеюганске составляет 708,5 млн рублей рублей, в Сургуте — 784,7 млн рублей.

Заявки на конкурс принимаются до 11 июля по Нефтеюганску и до 12 июля по Сургуту.

«В результате завершения строительства домов планируется восстановить права более 200 дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнил недобросовестный застройщик», — отметил директор департамента строительства ХМАО Сергей Невоструев.

Отмечается, что с начала 2022 года из Единого реестра проблемных объектов Российской Федерации исключены пять долгостроев в Сургуте и Нефтеюганске, что позволило восстановить права 150 югорских дольщиков. На сегодня в ХМАО находится 15 проблемных жилищных объектов, работа по которым продолжается, заявили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента России в Уральском федерального округе Владимир Якушев выдвинул требование правительству ХМАО ликвидировать проблему обманутых дольщиков к концу 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Югры обязали к концу 2023 года решить проблему обманутых дольщиков