Таллин, 29 июня, 2022, 22:39 — ИА Регнум.

Mos.ru Врач

Правительство Эстонии утвердило постановление, согласно которому эстонские больницы смогут лечить получивших ранения в ходе боевых действий на Украине украинцев.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на вице-канцлера министерства социальных дел Хейди Аласепп.

По ее словам, больницы смогут принять до 50 раненых одновременно. Аласепп пояснила, что если раньше раненых украинцев лечили за счет бюджета министерства обороны, предлагая им в основном реабилитационное лечение, то теперь это перевели в сферу ответственности министерства социальных дел.

Кроме того, постановление теперь позволит оплачивать и транспортировку таких лиц из Украины в Эстонию.

На лечение раненых запланировано 2,75 млн евро при условии, что средняя стоимость лечения одного человека в месяц составляет 5 500 евро, а вместимость больниц оценивается в 45-50 пациентов.

Транспортировка одного пострадавшего обойдется примерно в 6 000 евро.