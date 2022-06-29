29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей о том, что иностранный бизнес продолжает работу в России, но делает это тайно.

Елизавета Коробова, , 23:13 — REGNUM Заявление вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергея Красильникова о том, что западные компании, работающие в России и испытывающие колоссальное политическое давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, а также своих правительств, на сегодняшний день предпочитают действовать тихо, поэтому никто не заметил, как они приехали на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022), стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На Петербургском международном экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM

«Деньги любят тишину», — подметил Николай В.

Многие пользователи не были удивлены, узнав, что многие представители иностранного бизнеса, якобы распрощавшиеся с Российской Федерацией, продолжают вести активную предпринимательскую деятельность в России.

«Ну конечно! Они не хотят терять такой большой рынок, как Россия!» — уверен Иннокентий Д.

«Просто они осознают, что с многомиллионного российского рынка вообще не варик уходить, потери слишком велики», — пишет Римма Е.

«Конечно! Наш рынок — это ключевой доход для них. Поэтому в их интересах сидеть молча и не отсвечивать», — написала Мария С.

Некоторые комментаторы отмечают, что иностранный бизнес ведёт себя скрытно, чтобы не навлечь внимание западных структур, бдящих за соблюдением антироссийских санкций.

«Этот форум очень большой и многие хотят на нём побывать, но не хотят огласки, чтобы потом к ним претензий не было. Правильно делают», — поделился своим мнением Донат В.

«Ну а кто сомневался? Приедут все рано или поздно. Как мышки себя вели, но присутствовали. Какие хитрые руководители оказались!» — заметила Аделина Г.

«Только на словах они отказываются от России, а на деле остаются и просто продолжают работать», — отметил Степан К.

Часть людей полагает, что бизнес любой национальности в первую очередь интересует прибыль, а значит предприниматели сделают всё, чтобы достичь желаемой цели.

«Стоит понимать, что для этих иностранных компаний важна прибыль, а политика для них не имеет особого значения», — указывает Татьяна В.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад, запрещая своему бизнесу иметь дело с Россией, ничем не компенсирует бизнесменам их издержки.

«Для западных компаний, безусловно, наш рынок очень важен! И их бизнес потерпел крах из-за санкций, ведь власти на Западе вовсе не думают об их финансовых потерях», — считает Юлия С.

«Запад прессует бизнесменов, а они не хотят лишаться своих денег. Так что приходится тем, кто не хочет покидать Российскую Федерацию, сидеть ниже травы тише воды!» — пишет Максим Д.

Нашлись и те, кто отмечают, что политика в вопросах денег должна стоять на втором месте, иначе бизнесу наступит конец.

«Ситуация такая: западный бизнес понимает, что уходить из России — это глупо со всех точек зрения. Особенно с экономической. Ибо огромные потери из-за этого последуют. Но правительства западных стран, включая Белый дом давят на бизнес, потому что Байдену нужно в первую очередь навредить России, а всё остальное потом», — поделился своим мнением Борис Г.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 29 июня вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Красильников заявил РИА Новости о том, что западные компании, работающие в России и испытывающие колоссальное политическое давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, а также своих правительств, на сегодняшний день предпочитают действовать тихо. Красильников утверждает, что многие руководители западных компаний, несмотря на все запреты, присутствовали на Петербургском международном экономическом форуме.