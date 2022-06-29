Архангельск, , 22:32 — REGNUM В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Лена Ленского района Архангельской области, подполковник Александр Кувшинов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона.

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«Он выбрал для себя профессию военного и после окончания в 2008 году Военного университета служил в рядах Российской Армии. С 2020 года Александр Кувшинов был заместителем командира мотострелкового полка», — написал глава региона.

За верную службу Родине был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Посмертно подполковник Кувшинов представлен к награждению орденом Мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине погиб второй американский наёмник.