Рим, 29 июня, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Италия при необходимости готова увеличить в пять раз число своих военнослужащих в составе сил быстрого реагирования НАТО «для противодействия агрессии России», заявил 29 июня премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Ранее было принято решение о том, что в составе этого контингента будет 2000 граждан Италии, показатель может быть увеличен до 10 000.

Как сообщалось ранее, Драги также анонсировал расширение американского военного присутствия в Италии.