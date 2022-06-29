Скопье, 29 июня, 2022, 22:33 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1261 образца выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 28 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 45 случаев выздоровления. Об этом 29 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Pudelek Скопье, Северная Македония

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 313 856 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9323, 303 783 пациента выздоровели. За трое суток зарегистрировали один летальный исход COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 750. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.