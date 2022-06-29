Мадрид, , 22:27 — REGNUM Мадридское «Атлетико» ведет переговоры с лондонском «Арсеналом» на предмет трансфера 27-летнего испанского флангового атакующего защитника Эктора Беллерина. Об этом 29 июня сообщило издание ElDesmarque.

ФК «Арсенал»

В прошедшем сезоне Эктор Беллерин, выступая за «Бетис» на правах аренды, принял участие в 23-х матчах Примеры 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.

Беллерин выступает за «Арсенал» с 1 июля 2011 года после перехода из «Барселоны» за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.