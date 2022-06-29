29 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 23:09 — REGNUM Шестидесятилетняя Гилейн Максвелл, обвиняемая в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних совместно с финансистом Джеффри Эпштейном, была приговорена к 20 годам тюрьмы. Американские интернет-пользователи, пристально следившие за судебным процессом, бурно обсудили вердикт под соответствующей публикацией The New York Times.

Насилие Иван Шилов © ИА REGNUM

Джеффри Эпштейн Wemp.app

«Мне бы хотелось узнать имена многочисленных клиентов Максвелл и Эпштейна, для которых они находили этих девушек», — пишет @bella_winter_1.

«Я очень хочу увидеть этот список. Но нам никогда его не покажут», — отвечает @SimonTanner13.

«Ей должны были дать больше», — считает @Meghaniste.

«Этот скандал был очень мило и эффективно замят», — уверен @rudydog1411.

«Примечательно, что Билл Гейтс был знаком с Эпштейном и даже ходил с ним на совместные вечеринки», — напоминает @SiennaBern.

«Его развод случился как раз тогда, когда эта история только разворачивалась. Да, похоже, Билли немного запыхался», — отвечает @Janika40.

«Ей дали только 20 лет? Этого недостаточно», — указывает @silentwhoa.

Правосудие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Похоже, она легко отделалась», — подчеркивает @theDRYbot.

«Уважение ее адвокату, потому что она заслужила большего срока», — отмечает @GuapoSuavee.

«Преследуйте тех, кого она снабжала. Независимо от того, к чему это приведет», — требует @statmonkey.

«Разрушить жизни МНОГИХ молодых женщин и получить всего 20 лет. Еще одно доказательство того, как сильно это общество ненавидит женщин или не уважает их. Это отвратительно», — негодует @TheRochaSays.

«Недостаточно. Она выйдет намного раньше, без сомнения… Что за мир», — злится @CamilleCarrigan.

«Разве люди раньше не получали пожизненное за марихуану?» — недоумевает @Shogun_Cato.

«Мы получили больше информации из короткого процесса Депп-Хёрд, чем за месяцы и месяцы этого дела. Нам нужны имена ее клиентов!!!» — восклицает @Rantaramic.

Напомним, что Максвелл является дочерью медиамагната а, владевшего старейшим в мире издательством Macmillan. Её обвинили в том, что, находясь в близких отношениях с Джеффри Эпштейном, она находила будущих жертв для своего любовника, которых, используя свой «богатый жизненный опыт и различные психологические приёмы», склоняла к предоставлению нужным людям сексуальных услуг.

Эпштейн был задержан в штате Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Уголовное преследование в отношении него было прекращено после самоубийства финансиста в тюремной камере 10 августа 2019 года.

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