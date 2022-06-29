Луганск, 29 июня, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Лисичанский НПЗ может быть уже взят российскими войсками и силами Народной милиции, заявил 29 июня журналистам представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Mil-lnr.info Военнослужащий Народной милиции ЛНР

При этом он подчеркнул, что официальных сообщений о полном контроле над территорией НПЗ пока нет.

«Я не могу сейчас подтвердить эту информацию, поскольку официальных сообщений о взятии НПЗ нет. Хотя на самом деле мероприятия там проводились довольно интенсивные. Я абсолютно не исключаю, что эта информация соответствует действительности», — сказал Марочко, комментируя сообщения в некоторых СМИ.

Напомним, Лисичанский НПЗ расположен на юго-западной окраине города и контроль над ним имеет важное значение для операции по окружению укронацистов в этом районе.