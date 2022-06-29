Москва, 29 июня, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Высказывание британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что у президента России Владимира Путина «мачистский взгляд на мир» (адресует к теме мужского превосходства) показывает, насколько этот человек и политик недалёк в смысле культурного уровня, адекватности в контексте своей должности.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

Об этом заявил 30 июня представитель президента России Дмитрий Песков. «К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры», — сказал Песков ТАСС.

Назвав слова Уоллеса хамскими, Песков указал на то, что ими чиновник бросил тень на свою страну. И полбеды, если бы он был такой один, но есть и другие примеры.

Добавим, что ранее характеристику президенту России дал ещё один британский политик — премьер-министр Борис Джонсон, заявивший, что глава РФ показывает «идеальный пример токсичной маскулинности».