Сургут, Югра, 29 июня, 2022, 22:09 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) вызвал резонанс среди горожан, общественности и депутатов вопрос о включении «Центральной аптеки» в план приватизации. Об этом сообщает глава муниципалитета Андрей Филатов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Депутаты думы Сургута на заседании 29 июня 2022 года проголосовали за исключение пакета акций АО «Центральная аптека» из перечня подлежащих продаже в 2022 году согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества. По причине работы в данной аптеке уникального рецептурно-производственного отдела, где изготавливаются лекарства. Только с начала 2022 года данный отдел обслужил около четырёх тысяч клиентов. Однако в горадминистрации заявляют, что данное фармакологическое предприятие является убыточным.

«Уже неоднократно мною заявлялся принцип, что мы не будем содержать за счёт городской казны (то есть, за счёт сургутян) убыточные муниципальные активы. Уверен в правильности такого подхода. Тем не менее, есть достаточно сложные ситуации, которые находятся в нескольких зонах ответственности, имеют не только хозяйственную, но и социальную составляющую. И торопиться, полагаю, в таких вопросах не нужно», — отметил глава Сургута.

Андрей Филатов сообщил, что были проведены дополнительные консультации с профильными специалистами и депутатами.

«Пришли к общему знаменателю, что процесс продажи акций «Центральной аптеки» необходимо рассматривать в тесной связке с вопросами организации в целом работы рецептурных аптечных отделов. Здесь предложим подключиться и профильным окружным структурам в соответствии с их компетенциями и полномочиями», — подытожил глава Сургута.

В итоге было принято, по словам Филатова, промежуточное решение отложить вопрос о продаже «Центральной аптеки», «пока на всех уровнях не будут предложены и согласованы её оптимальные форматы».