Москва, 29 июня, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования намерены стереть город Авдеевка с лица Земли, копируя германскую тактику «выжженной земли», сообщил 29 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бегство ВСУ

Об этом свидетельствуют данные радиоперехватов переговоров укронацистов и иностранных наемников.

«… у нас приказ спалить Авдеевку дотла…

… а что с мирными…?

… да по. (нецензурная лексика), делайте с ними что хотите, только не выпускайте, … (нецензурная лексика) по домам …» — процитировал данные перехвата Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что целью таких действий украинских националистов является обвинение Вооруженных сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.