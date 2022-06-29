Москва, 29 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. 29 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в матче группового этапа Кубка PARI Премьер потерпел крупное поражение от санкт-петербургского «Зенита». Основное время встречи завершилось со счетом 0:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Антон Заболотный и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Алексей Сутормин (39’, 67’ пенальти) и Андрей Мостовой (77’ пенальти). Желтые карточки получили Нуралы Алип, Матвей Лукин и Заур Тарба.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гаич, Дмитрий Каптилович, Игорь Дивеев, Георгий Щенников, Бахтиёр Зайнутдинов, Кристиян Бистрович, Хорхе Карраскаль, Иван Обляков, Чидера Эджуке, Антон Заболотный.

«Зенит»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Клаудиньо, Малком, Иван Сергеев.