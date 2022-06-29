Париж, 29 июня, 2022, 21:55 — ИА Регнум. 29 июня французское издание RMC Sport сообщило, что «Пари Сен-Жермен» предложил 24-летнему опорному полузащитнику «Лилля» и сборной Португалии Ренату Санчешу подписать трехлетнее соглашение.

TaraO Болельщики ПСЖ

По информации источника, в случае подписания контракта португалец будет получать 6 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что Санчеш отверг контрактное предложение «Милана», чтобы продолжить карьеру в парижском клубе.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Ренату Санчеш принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил шесть желтых и одну красную карточки.