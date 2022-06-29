Москва, , 21:51 — REGNUM Российские сапёры на территории республик Донбасса обнаружили и нейтрализовали свыше 40 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 29 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

УР-83 отходит после разминирования трассы Василий Иванов © ИА REGNUM

Задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных республик выполняют отряды разминирования Вооруженных Сил РФ и МЧС России.

«Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за время спецоперации проверили 3642,24 гектара территории, обезвредили 40 651 взрывоопасный предмет», — заявил он

«Всего проверено: 3 642,24 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 40 651 взрывоопасный предмет», — сказал Мизинцев.

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