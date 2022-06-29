Вашингтон, 29 июня, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Видеоблогер попытался модернизировать ноутбук MacBook Pro путём замены процессора M1 на M2. Об этом 29 июня сообщает портал Wccftech.

Twittter@@verge MacBook Pro

В своём новом видео Люк Миани (Luke Miani) обратил внимание зрителей, что на первый взгляд старую и новую модели MacBook Pro отличить невозможно, поскольку устройства имеют почти одинаковые наборы микросхем и идентичные разъёмы. Он задался вопросом о том, можно ли на старый ноутбук установить новый процессор M2 и решил провести эксперимент.

Этот эксперимент ожидаемо провалился, после замены процессора MacBook Pro отказался загружаться. Видеоблогер попробовал решить проблему несколькими способами, но потерпел неудачу. В итоге ему пришлось заменить компоненты на исходные.

Напомним, Apple представила новый процессор M2 6 июня 2022 года на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Тогда компания также показала новые версии MacBook Air и MacBook Pro, оборудованные этим процессором.