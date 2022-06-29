Торонто, Канада, 29 июня, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июня, пресс-служба американского футбольного клуба «Торонто» объявила о подписании контракт с 35-летним экс-фланговым защитником «Дженоа», санкт-петербургского «Зенита» и сборной Италии Доменико Кришито.

Вячеслав Евдокимов Доменико Кришито

Соглашение Кришито с «Торонто» рассчитано на два сезона до конца 2023 года. Ранее состав канадского клуба также пополнил экс-нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье.

В прошедшем сезоне Доменико Кришито, выступая за «Дженоа», принял участие в двадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Кришито выступал за «Зенит» с 1 июля 2011 по 1 июля 2018 года после перехода из «Дженоа» за 15 миллионов евро.