Лондон, , 21:47 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский «Арсенал» планирует сделать еще одно предложение по трансферу 25-летнего флангового нападающего «Лидс Юнайтед» и сборной Бразилии Рафиньи.

ФК «Арсенал»

В прошедшем сезоне Рафинья, выступая за «Лидс Юнайтед», принял участие в 35-ти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил нападающему подписать пятилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27.

Рафинья выступает за «Лидс Юнайтед» с 5 октября 2020 года после перехода из французского «Ренна» за 18,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.