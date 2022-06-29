Светлана Рыбина, 29 июня 2022, 22:07 — REGNUM Смех, который возник у канцлера Германии Олафа Шольца после того, как журналист задал ему вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Якоб ван Остзанен. Смеющийся шут (фрагмент). 1500
Якоб ван Остзанен. Смеющийся шут (фрагмент). 1500

«Шольц просто вспомнил, как Зеленский на саммите на пианино играл. Какие уж тут гарантии», — шутит Надежда С.

Многие пользователи пришли к выводу, что немецкий канцлер отдаёт себе отчёт в том, в какой безвыходной ситуации оказалась Украина, что и вызывает у него смех от разговоров о неких гарантиях безопасности.

«Гарантию безопасности чему? Какая такая Украина? Что это такое вообще? Вот он и рассмеялся», — поделился своим мнением Евгений Н.

«И правда — смешно. Гарантии безопасности пришли из России. Просто они ещё это не осознали», — считает Роман К.

Некоторые комментаторы посчитали, что Шольц ведёт себя крайне неадекватно, разговаривая на тему Украины, в которой ему дали прозвище «ливерная колбаса».

«Какая-то неадекватная реакция. Ему либо нервы, либо психику следует проверить. В любом случае, это означает, что никакой безопасности Украине никто обещать не намерен, все гарантии давным-давно просрочены», — написала Зинаида Б.

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«Всё он прекрасно понимает, поэтому подыхать в ядерной заварушке из-за Украины он не хочет. Отчего и появляется нервная смешинка, когда речь заходит о судьбе киевского нацистского режима», — полагает Максим М.

Часть людей полагает, что гарантии безопасности — это настолько пустое словосочетание в случае с Западом, что это даже начинает вызывать смех у канцлера Германии.

«Германия уже была гарантом безопасности, когда обязана была следить за выполнением Украиной Минских соглашений. Но не сделала этого. А ещё раньше она была гарантом власти Януковича, но и тогда Украину благополучно кинули, ввергнув страну в госпереворот», — напомнил Осип Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что Шольц, вероятно, смеётся, потому что вне зависимости от того, будут Украине даны гарантии или нет, в скором времени украинского государства больше не будет.

«О какой гарантии они могут говорить в отношении страны, которая распадается по кусочкам?» — удивляется Сидор Я.

«Смеется, потому что, видимо, понимает, что страны под названием Украина может и не остаться вовсе через какое-то время», — предполагает Наталья Д.

Нашлись и те, кто призвали украинцев открыть глаза и узреть, что на самом деле думают западные политики относительно будущего Украины.

«Ещё одно доказательство, что Украине не видать ничего, чего им там наобещали!» — пишет Руфина И.

«Отличный показатель того, насколько вообще Запад будет «помогать» Украине. Сейчас наиграются и кинут», — уверен Матвей Ш.

«Украина сама себя в первую очередь обманывает, думая, что Запад её защищает. По факту же их используют как орудие против России и только. Никакая сильная Украина со счастливым народом Западу не нужна. Не на это деньги тратятся», — подметила Любовь А.

Напомним, 29 июня издание Welt опубликовало материал, согласно которому канцлер Германии Олаф Шольц в ходе итоговой пресс-конференции саммита G7 рассмеялся после вопроса о предоставлении гарантий безопасности Украине. После небольшой паузы немецкий канцлер ответил на прозвучавший от журналиста вопрос, но представители прессы подхватили весёлое настроение руководителя страны и продолжили подсмеиваться.