29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили смех канцлера Германии после того, как журналист задал ему вопрос на тему гарантий безопасности Украине.

Светлана Рыбина, , 22:07 — REGNUM Смех, который возник у канцлера Германии Олафа Шольца после того, как журналист задал ему вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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«Шольц просто вспомнил, как Зеленский на саммите на пианино играл. Какие уж тут гарантии», — шутит Надежда С.

Многие пользователи пришли к выводу, что немецкий канцлер отдаёт себе отчёт в том, в какой безвыходной ситуации оказалась Украина, что и вызывает у него смех от разговоров о неких гарантиях безопасности.

«Гарантию безопасности чему? Какая такая Украина? Что это такое вообще? Вот он и рассмеялся», — поделился своим мнением Евгений Н.

«И правда — смешно. Гарантии безопасности пришли из России. Просто они ещё это не осознали», — считает Роман К.

Некоторые комментаторы посчитали, что Шольц ведёт себя крайне неадекватно, разговаривая на тему Украины, в которой ему дали прозвище «ливерная колбаса».

«Какая-то неадекватная реакция. Ему либо нервы, либо психику следует проверить. В любом случае, это означает, что никакой безопасности Украине никто обещать не намерен, все гарантии давным-давно просрочены», — написала Зинаида Б.

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«Всё он прекрасно понимает, поэтому подыхать в ядерной заварушке из-за Украины он не хочет. Отчего и появляется нервная смешинка, когда речь заходит о судьбе киевского нацистского режима», — полагает Максим М.

Часть людей полагает, что гарантии безопасности — это настолько пустое словосочетание в случае с Западом, что это даже начинает вызывать смех у канцлера Германии.

«Германия уже была гарантом безопасности, когда обязана была следить за выполнением Украиной Минских соглашений. Но не сделала этого. А ещё раньше она была гарантом власти Януковича, но и тогда Украину благополучно кинули, ввергнув страну в госпереворот», — напомнил Осип Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что Шольц, вероятно, смеётся, потому что вне зависимости от того, будут Украине даны гарантии или нет, в скором времени украинского государства больше не будет.

«О какой гарантии они могут говорить в отношении страны, которая распадается по кусочкам?» — удивляется Сидор Я.

«Смеется, потому что, видимо, понимает, что страны под названием Украина может и не остаться вовсе через какое-то время», — предполагает Наталья Д.

Нашлись и те, кто призвали украинцев открыть глаза и узреть, что на самом деле думают западные политики относительно будущего Украины.

«Ещё одно доказательство, что Украине не видать ничего, чего им там наобещали!» — пишет Руфина И.

«Отличный показатель того, насколько вообще Запад будет «помогать» Украине. Сейчас наиграются и кинут», — уверен Матвей Ш.

«Украина сама себя в первую очередь обманывает, думая, что Запад её защищает. По факту же их используют как орудие против России и только. Никакая сильная Украина со счастливым народом Западу не нужна. Не на это деньги тратятся», — подметила Любовь А.

Напомним, 29 июня издание Welt опубликовало материал, согласно которому канцлер Германии Олаф Шольц в ходе итоговой пресс-конференции саммита G7 рассмеялся после вопроса о предоставлении гарантий безопасности Украине. После небольшой паузы немецкий канцлер ответил на прозвучавший от журналиста вопрос, но представители прессы подхватили весёлое настроение руководителя страны и продолжили подсмеиваться.