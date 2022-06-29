Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Бывший вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев и его супруга Екатерина Малафеева снова вместе. Об этом жена спортсмена сообщила 29 июня в своих соцсетях.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вячеслав Малафеев раздавал автографы на мячах

«С декабря наши отношения были на паузе. Много интересного в этот период происходило от любви до ненависти… Всё как в романах пишут. Какое-то время вообще не общались», — призналась Екатерина Малафеева. «Сейчас мы живем и наслаждаемся жизнью каждый день. Что будет дальше? Безумная любовь, развод или венчание? Я больше не загадываю. Все будет зависеть от многих вещей и, конечно, нашего желания, насколько мы захотим идти на встречу друг к другу. Мы трансформировались и отношения тоже. Вместе нам хорошо», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что Вячеслав Малафеев объявил о разводе с женой в ноябре 2021 года. «Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…» — писал в своих соцсетях он.