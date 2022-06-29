Мюнхен, Германия, , 21:42 — REGNUM 22-летний центрфорвард «Лилля» и сборной Канады по футболу Джонатан Дэвид может заменить в мюнхенской «Баварии» 33-летнего нападающего Роберта Левандовского, если тот покинет клуб и перейдет в «Барселону».

Роберт Левандовски Fcbayern.com

Как сообщает немецкое издание Bild, «Бавария» также рассматривает вариант подписания форварда «Штутгарта» и сборной Австрии Саши Калайджича.

В прошедшем сезоне Джонатан Дэвид принял участие в 38-ми турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами, из которых два — с пенальти. В составе сборной Канады футболист набрал 12 (9+3) очков по системе гол+пас в восемнадцати встречах.

Дэвид выступает за «Лилль» с 11 августа 2020 года после перехода из бельгийского «Гента» за 27 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.