Мадрид, 29 июня 2022, 21:35 — REGNUM Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган встретились на саммите НАТО в Мадриде, сообщает 29 июня пресс-служба Белого дома.
Отмечено, что встреча продлилась 1 час 10 минут.
По утверждению Вашингтона, речь шла о перспективах экспорта зерна с Украины.
В свою очередь, турецкий телеканал NTV сообщает, что Эрдоган и Байден обсуждали вопрос поставки истребителей F-16 для ВВС Турции, а также политику Греции и турецкую военную операцию на севере Сирии.
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