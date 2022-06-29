Штат Калифорния, США, 29 июня, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера отвезли в больницу из-за панкреатита. Об этом 29 июня пишет TMZ, ссылаясь на свои источники.

Цитата из видеоролика на песню Misery Business Трэвис Баркер

По словам нескольких инсайдеров, у Баркера воспалилась поджелудочная железа — у него наблюдались такие симптомы, как тошнота и боль в животе. Как отмечает издание, музыканту уже сделали колоноскопию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2022 года Трэвиса Баркера госпитализировали в одну из больниц в Калифорнии (США). В карете скорой помощи музыканта сопровождала его жена, телезвезда Кортни Кардашьян.