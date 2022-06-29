29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:04 — REGNUM Несмотря на то, что большинство американцев осуждают отмену Верховным судом постановления от 1973 года, которое делало на федеральном уровне аборты законными, менее половины граждан США хотят, чтобы Конгресс кодифицировал права женщин на аборты. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на опрос Monmouth University Poll.

Почтовая открытка начала XX века изображает проблему незапланированной беременности

Порядка 60% респондентов выступили против решения суда об отмене конституционного права на аборт, и только 37% одобрили данное решение.

Примечательно, что 47% опрошенных завили, что они предпочли бы, чтобы именно Конгресс принял закон, разрешающий аборты по всей стране. При этом 44% хотели бы оставить этот вопрос на усмотрение штатов. Еще 7% выступили за федеральный запрет.

Опрос также выявил, что с увеличением срока беременности американцы поддерживают аборты всё меньше. Так, 66% заявили, что на сроке до трех месяцев женщина должна иметь больше прав, чем плод. При этом когда речь идет о сроке более шести месяцев, такого мнения придерживаются только 37%.

Беременность Greyerbaby

Американские интернет-пользователи обсудили результаты опроса под соответствующей публикацией Fox News.

«К сожалению, «большинство», которым не нравится, что решение было отменено, просто не понимают, что постановление было абсолютно неверным решением, и его необходимо было отменить. Дело в том, что в Конституции нет «права на аборт», поэтому, чтобы его установить, необходимо ратифицировать поправку к Конституции. Проще говоря, существует способ кодификации/установления этого права (я не выступаю ни за, ни против), и этот процесс осуществляется через законодательный орган, а не через судебную систему. Постановление 1973 года всегда было ужасным прецедентом, независимо от того, кто как относится к абортам», — считает policynotparty.

«Никого это не волнует. В реальности американцев волнует инфляция, а не спор об абортах. Нас волнует то, что в этом году нам придется заплатить дополнительно $5200 из-за инфляции Джо Байдена, а также выплачивать рекордные цены на бензин. На 433 доллара больше в месяц за те же товары и услуги по сравнению с прошлым годом», — негодует HarryBaals404.

«Вопрос абортов должен находится в компетенции штатов. Права на аборты не должны диктоваться на федеральном уровне. Независимо от того, за или против абортов вы выступаете, федеральное правительство не имеет права указывать штатам, что им делать в подобных вопросах», — объясняет zootal.

«Большинство американцев думают, что мы демократия, и даже не знают, что мы конституционная республика. Суд просто вернул штатам власть, которая была отобрана федеральным правительством в 1973 году. Это не запрещает аборты, но это оставляет право выбора за избирателями штатов», — разъясняет anti-corruption.

«Любопытно, что в 1981 году Байден голосовал за отмену постановления от 1973 г., ссылаясь на то, что в то время он был римским католиком, но Джо не помнит 80-х годов», — шутит HarryBaals404.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сколько из опрошенных наблюдали за абортом вживую? Никто не имеет права голосовать по этому вопросу, пока не увидит, за что они голосует. Смею предположить, что 99,99% американцев будут потрясены, увидев аборт на третьем триместре беременности», — подчеркивает bandida.

«На самом деле неважно, что думает большинство людей, важно, что было записано в законе и конституции. В конституции аборт не упоминается как право, поэтому он не защищен конституцией на федеральном уровне. Если они хотят, чтобы это было так, это должно быть сделано путем внесения поправки в конституцию», — уверен freethekenoshakid.

Напомним, что отмена постановления от 1973 г. Верховным судом не запрещает аборты как таковые. Своим решением суд предоставил данный вопрос на рассмотрение штатов. Теперь каждый штат может принимать свои собственные законы касательно абортов.