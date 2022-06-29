Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Nvidia официально представила видеокарту GeForce GTX 1630, о которой ходило много слухов в Сети. Об этом 29 июня сообщает портал GamesRadar.

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Стоит отметить, что устройство является самым слабым в своей линейке. Редакция издания отмечает, что GeForce GTX 1630 проигрывает не только лучшим видеокартам 2022 года, но и бюджетным моделям. Ближайшим аналогом видеокарты является AMD Radeon RX 6500 XT, которая имеет схожие характеристики. Автор статьи отметил, что «смертным приговором» для GTX 1630 может стать цена. По имеющейся в Сети информации, в США стоимость этой видеокарты, скорее всего, составит $199,99, при том, что за меньшую сумму можно приобрести более интересные устройства.

Для справки: в основе Nvidia GeForce GTX 1630 лежит архитектура предыдущего поколения Turing, как и в случае GTX 1650 и GTX 1660. Однако эта видеокарта оборудована всего 4 гигабайтами видеопамяти, имеет лишь 512 ядер CUDA и 64-битную шину памяти.

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