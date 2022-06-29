Нижний Новгород, , 21:27 — REGNUM Значительный рост цен на суши и другие блюда японской кухни ожидается в Нижнем Новгороде уже в ближайшие два месяца, передаёт «Время Н» сегодня, 29 июня.

Суши nile

По словам главы представительства Федерации рестораторов и отельеров в столице Привожья Александра Котюсова, причиной тому станет прекращение импорта красной рыбы из Норвегии.

Он отмечает, что из-за этого специализирующиеся на приготовлении суши заведения столицы Приволжья будут испытывать серьёзные сложности.

Также Котюсов акцентировал внимание на том, что из ресторанного меню постепенно исчезают такие деликатесы, как японские и новозеландские устрицы.

«Лосося будут привозить по параллельному импорту, но цена будет другой. С остальными продовольственными товарами никаких проблем нет», — подчеркнул представитель федерации.