Москва, , 21:23 — REGNUM Состоялось третье в 2022 году совместное заседание Президиумов Правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «Некоммерческое партнерство «ОПОРА». В рамках мероприятия участники подвели итоги работы Организации на ПМЭФ-2022 и Форуме МСП, приняли в состав сообщества новых членов, а также обсудили организационные вопросы.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, выступая с презентацией на тему «Новая экономическая политика для малого и среднего бизнеса», озвучил действующие экстренные меры поддержки малого бизнеса в финансовой и налоговой сферах, в области административной и уголовной ответственности, внешней деятельности и др.

Глава бизнес-объединения подчеркнул, что целевой показатель национального проекта 25 млн занятых в секторе МСП, в том числе самозанятых, уже достигнут. По его мнению, нужны новые ориентиры развития малого бизнеса, в частности, доля МСП в ВВП страны должна в ближайшее время достигнуть показателя 25%, в качестве амбициозной цели ставится показатель в 40%; в занятости — 30 млн в ближайшие годы, как цель — 50% занятых.

«Необходима трансформация экономики с новой ролью малого и среднего бизнеса. Масштабное экономическое дерегулирование, поддержка спроса, создание современной инфраструктуры, поддержка предпринимательской активности в приоритетных областях», — отметил спикер.

Также в рамках мероприятия члены Президиумов Правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» проголосовали за утверждение председателей региональных отделений сообщества. Так, новым руководителем Чеченского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» был утвержден Хасан Габазов. В Ставропольском краевом и Нижегородском региональном отделениях «ОПОРЫ» председателями на очередной срок переизбрали Николая Сасина и Ирину Садовникову.

В ходе заседания по решению представителей руководящих органов в состав бизнес-объединения были приняты более 100 новых членов из разных регионов России. Кроме того, участники мероприятия ознакомились с новыми кандидатами на вступление в состав Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», которые будут утверждены в рамках предстоящего в октябре Съезда бизнес-объединения.

Помимо этого, были подняты организационные вопросы: подготовка к Съезду лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» в Иркутске 14–16 июля; к торжественному приему, приуроченному к 20-летию «ОПОРЫ РОССИИ», который состоится 14 октября; к бизнес-миссии по двустороннему сотрудничеству в провинции Шаньдун (КНР), запланированной на октябрь 2022 года и другие вопросы.

В завершение мероприятия был объявлен старт предвыборной кампании на должность Президента бизнес-объединения. В своем выступлении глава «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин отметил, что в Президиум Правления Организации на сегодняшний день поступило два заявления от кандидатов на должность Президента «ОПОРЫ РОССИИ» — действующего Президента Организации Александра Калинина и Вице-президента Алексея Кожевникова.

«Заявления также могут поступить и от других кандидатов из членов «ОПОРЫ РОССИИ», кандидаты должны представить свои программы для изучения. Решение по избранию будет принято делегатами Съезда «ОПОРЫ РОССИИ», который пройдет 14 октября в Москве», — заключил Александр Калинин.