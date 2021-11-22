Москва, 22 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Лесопромышленный холдинг Segezha Group основанной Владимиром Евтушенковым АФК «Система»— лидер обновленного ESG-рэнкинга среди компаний лесной отрасли, составленного европейским агентством RAEX-Europe.

Фото предоставлено пресс-службой компании АФК «Система». Евтушенков Владимир Петрович — российский бизнесмен

Принципы Владимира Евтушенкова: «зеленее», прозрачнее и ответственнее

ESG-стандарты сегодня — это жизненно необходимый инструментарий, обеспечивающий устойчивое развитие бизнеса. Под этой, относительно новой для России аббревиатурой, скрывается сочетание таких компонентов стратегии компаний, как — экологические аспекты, социальная сфера и корпоративное управление. Ведь в современном бизнесе наряду с прибылью и другими финансовыми показателями не меньшее значение приобретают инвестиции в окружающую среду. Одним из приверженцев передовой бизнес-философии является Владимир Евтушенков.

ESG — не только модный бизнес-тренд, но и один из главных критериев работы любой компании, стремящейся выйти на международный рынок и увеличить свою привлекательность для инвесторов. Ежегодно к соблюдению этих стандартов присоединяются игроки из различных отраслей российской экономики.

Одним из таких примеров может служить лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в портфель АФК «Система» (основателем корпорации является бизнесмен Владимир Евтушенков) и присоединившийся этой весной к Глобальному договору ООН — крупнейшей по составу участников и самой известной в мире инициативе бизнеса в области корпоративного устойчивого развития. К слову, финансовая корпорация, по инициативе Владимира Евтушенкова, уже почти 20 лет входит в этот международный клуб компаний, разделяющих 10 общепризнанных принципов ответственного ведения бизнеса.

В октябре авторитетное европейское агентство RAEX-Europe обновило ESG-рейтинг крупнейших российских компаний, публикующих нефинансовую отчетность деятельности по стандартам GRI. Segezha Group снова возглавил список в секторе лесопереработки. Впервые лесопромышленная «дочка» корпорации вошла в данный рейтинг в апреле текущего года, опередив все компании своей отрасли. Позиция в ESG-рэнкинге показывает, насколько принятие ключевых бизнес-решений в Segezha ориентировано на стандарты в экологической, социальной и экономической сферах. Примером здесь может служить новость о присвоении в 2020 году европейским активам группы по выпуску бумажной упаковки — Segezha Packaging — золотого уровня независимой международной платформы EcoVadis.

Курс бизнеса на заботу об окружающей среде в регионах присутствия реализуется через инновационную деятельность, подразумевающую внедрение решений, способных обеспечить качественный рост эффективности процессов.

Владимир Евтушенков — за экологию

Для Segezha Group экологический аспект является одним из ключевых. Холдинг при участии Владимира Евтушенкова создает качественные продуктовые решения, способные свести к минимуму негативное влияние на атмосферу.

Лесопромышленный гигант вносит весомый вклад в экономику Карелии. Главным богатством здесь является лес — по освоению лесосеки он занимает второе место, уступая только Иркутской области.

Холдинг по инициативе Владимира Евтушенкова внедряет в свою деятельность принципы ответственного лесопользования и передовые технологии безотходной переработки древесины.

Segezha Group наращивает объемы лесовосстановления (в 2020 восстановлено 29,1 тыс. гектаров, по итогам 2021-го планируется превысить этот показатель еще почти на 4 тыс. гектаров), благодаря чему Группа демонстрирует положительный углеродный баланс. Актив АФК «Система» постепенно переходит на замкнутый цикл производственного процесса и использование энергии отходов деревопереработки.

По мнению Владимира Евтушенкова, ответственная лесная индустрия играет едва ли не главную роль в сохранении экосистем. Легко разлагаемое дерево используется для производства самой разной и необходимой человеку продукции, что в результате приводит к снижению количества образования токсичных отходов и выбросов CO2.

«Зеленые» технологии внедряются лесопромышленным холдингом на всех этапах производства. В настоящее время на базе Сегежского целлюлозно-бумажного комбината успешно реализуется масштабная экологическая программа, объем инвестиций которой составляет почти миллиард рублей. Так, в 2019 году на ЦБК провели работы по реконструкции технологического оборудования — электрофильтра, минимизирующего атмосферные выбросы. На комбинате функционирует современный многотопливный котел на биомассе и передовые системы очистки воды, позволяющие существенно улучшить систему газоулавливания и минимизировать негативное влияние на атмосферу.

В ноябре этого года на одном из предприятий Segezha Group, расположенном в Карелии, были введены в эксплуатацию две современные печатные машины. Оборудование является одним из последних технологических достижений в сфере производства флексографских прессов. Используемая в его работе технология флексопечати позволяет сократить выделение летучих соединений, что дает возможность отказаться от растворителей и значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Холдинг по инициативе Владимира Евтушенкова поставляет ряд уникальных высокотехнологичных и «чистых» продуктов для строительной отрасли. Так, создаваемые на заводе Sokol CLT панели первыми в стране прошли европейскую техническую оценку продукции и технологии производства ETA. Это позволило Группе получить возможность полномасштабного выхода на европейский рынок. Данный материал предназначен для массового и быстрого деревянного домостроения, в том числе многоэтажного.

Sokol CLT — единственное отечественное предприятие, подтвердившее качество своей продукции для многоэтажного деревянного строительства в ЕС. Крупный российский лесопромышленный холдинг из пула активов корпорации Евтушенкова является лидером деревянного домостроения в РФ, использующим экологичные стройматериалы.

Для создания новых видов продукции, которые оставляют минимальный углеродный след, в холдинге функционирует собственный R&D-центр. И это во многом заслуга Владимира Евтушенкова, который всегда ратовал за инновации.

В марте этого года Совет директоров Segezha Group обновил стратегию устойчивого развития Группы, в которую вошли целевые ориентиры, рассчитанные срок до 2025 года. В документ включены следующие ключевые направления:

· инновационный лесной бизнес;

· комфортная жизнь в лесных российских регионах;

· климаториентированное лесоуправление и производство;

· ответственная цепочка поставок.

2021-й был наполнен знаковыми для Segezha Group событиями. Лесопромышленная «дочка» провела первое «зеленое» IPO в России и договорилась с крупной международной компанией Bonum Capital о приобретении 100% доли в уставном капитале холдинга «Интер Форест Рус», объединяющего ряд лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской области.

Производство биотоплива

Одним из главных направлений производственной политики лесопромышленного холдинга, ориентированной на системное снижение углеродного следа, является производство биотоплива. Ежегодно Группа производит порядка 110 тыс. тонн топливных гранул.

С конца 2018 года на территории Лесосибирского ЛДК №1, который является лидеров в области производства пиломатериалов и древесноволокнистых плит в РФ, работает завод по выпуску экологичной продукции — древесных гранул пеллет, произведенных из опилок без содержания примесей химических веществ. Данный вид топлива отличает более высокая теплоотдача.

Использование щепы и опилок в качестве топлива позволяет заместить углеводороды и сделать производственный процесс почти безотходным.

В прошлом году на площадке ЛДК № 1 была запущена вторая очередь завода по созданию топливных гранул, позволившая увеличить мощность пеллетного производства до 110 тыс. продукции в год.

В 2021-м комбинат расширил масштабы производства биотоплива, заключив контракт с эстонской компанией AS Hekotek на поставку комплекта оборудования для пеллетного завода. Запуск нового объекта мощностью до 100 тыс. тонн в год намечен на второй квартал 2023 года, инвестиции составят 10,1 млн евро.

Пеллеты отвечают высоким требованиям европейского стандарта — ENPlus A1.

Екатерина Вяльцева