Мадрид, 29 июня 2022, 21:22 — REGNUM Россия не застала НАТО врасплох своей спецоперацией на Украине, сообщил 29 июня журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
После встречи глав стран НАТО в Мадриде генсек организации признался, в контексте ситуации на Украине, что альянс «давно готовился к этому», а не то, что спецоперация, начавшись 24 февраля 2022 года, вдруг показала, «насколько опасна Россия».
Напомним, НАТО обвиняет Россию в том, что она якобы агрессивно действует в отношении Украины. При этом говорится, что Украина нуждается в защите, в том числе её территориальной целостности.
Россия начала спецоперацию по просьбе ДНР и ЛНР, расстреливаемых украинской армией из оружия, поставляемого НАТО. Донбасс официальный Киев и НАТО называют при этом украинской территорией.
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