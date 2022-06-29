Мадрид, 29 июня, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Россия не застала НАТО врасплох своей спецоперацией на Украине, сообщил 29 июня журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский перед генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

После встречи глав стран НАТО в Мадриде генсек организации признался в контексте ситуации на Украине, что альянс «давно готовился к этому», а не то, что спецоперация, начавшись 24 февраля 2022 года, вдруг показала, «насколько опасна Россия».

Йенс Столтенберг «Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса, и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону».

Напомним, НАТО обвиняет Россию в том, что она якобы агрессивно действует в отношении Украины. При этом говорится, что Украина нуждается в защите, в том числе её территориальной целостности.

Россия начала спецоперацию по просьбе ДНР и ЛНР, расстреливаемых украинской армией из оружия, поставляемого НАТО. Донбасс официальный Киев и НАТО называют при этом украинской территорией.