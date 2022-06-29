Киев, 29 июня, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Украина и Индонезия достигли договорённости о безвизовом режиме, сообщил 29 июня президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Рад сообщить о нашей договоренности ввести безвизовый режим между нашими странами. Это хорошая новость. Это важно для наших народов со всех точек зрения — для экономики, социального развития, образования, связей между людьми», — заявил Зеленский.

Ранее администрация индонезийского лидера сообщила, что Джоко Видодо прибыл в Киев из Польши, доставив на Украину гуманитарный груз.