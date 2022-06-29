Лос-Анджелес, США, , 21:16 — REGNUM Сериал Apple под названием «Видеть» завершится на предстоящем третьем сезоне. Об этом 29 июня пишет Variety.

Джейсон Момоа Gage Skidmore

Финальный сезон будет состоять из восьми эпизодов. Релиз запланирован на 26 августа 2022 года. «Мы очень рады поделиться этой эпической финальной главой «Видеть», в которой представлено всё — напряженная драма, захватывающее действие и искренние эмоции, которых ожидают поклонники, а также то, что мы считаем очень удовлетворительным завершением нашей истории», — поделился шоураннер проекта Джонатан Троппер.

ИА REGNUM напоминает, что премьера научно-фантастического драматического сериала «Видеть» состоялась в 2019 году — второй сезон вышел в 2021 году. Главную роль в шоу исполняет Джейсон Момоа — проект создан Стивеном Найтом для сервиса Apple TV Plus.

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