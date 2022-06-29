Турин, Италия, 29 июня, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Еврокомиссия и профильные эксперты предупреждали Италию о вероятности сильной засухи летом 2022 года еще в марте этого года, заявила 29 июня лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Однако правительство не предприняло никаких мер, а теперь, когда сельское хозяйство и энергетика поставлены на грань катастрофы, обсуждает вопрос о введении лимитов на воду, отметила она.

«Долго ли еще эти министры будут обязывать граждан платить за каждую свою ошибку?» — сказала лидер итальянской оппозиции.

Как сообщалось ранее, проблема затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Количество осадков, выпавших в 2022 году, почти вдвое ниже нормы.

Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.