Ханты-Мансийск, , 21:10 — REGNUM В Югре для работы медицинской авиации используются 10 аэродромов и 116 вертолётных площадок. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своём телеграм-канале.

Вертолет Национальной службы санитарной авиации Rosminzdrav.ru

Вертолёты и самолёт медицинской авиации круглосуточно готовы для приёма на борт пациентов в пяти городах Югры — Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Ханты-Мансийске и Берёзово, отметил Добровольский.

По его словам, только за 2021 год с использованием авиационного транспорта в Югре получили медицинскую помощь 3218 человек, 447 из них дети, а 120 — дети младше одного года. За прошлый год налёт медицинских вертолётов и самолета составил 4940 часов, или более 13 лётных часов ежедневно.

«Для Югры, с её более чем полумиллионом квадратных километров, санитарная авиация остается во многих случаях единственной возможностью доставить больного за многие сотни километров в больницу», — отметил Алексей Добровольский.

Глава депздрава Югры сообщил, что в Госдуме РФ прошёл круглый стол, посвящённый вопросам развития санитарной авиации в России, где обсуждались новые возможности национального проекта «Здравоохранение».

«Санитарной авиации нужны новые отечественные вертолёты, самолёты, оборудованные специально для оказания медицинской помощи. Остро стоит вопрос об объективном формировании стоимости часа лётного времени», — подчеркнул Алексей Добровольский.

Кроме того, на круглом столе говорилось, что специального регулирования требует организация медицинской эвакуации между соседними субъектами страны.