Пекин, 29 июня, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Следующая портативная консоль компании Ayaneo получит дизайн в стиле Steam Deck и дискретную видеокарту. Об этом 29 июня сообщает портал PCGamesN.

Скриншот из рекламного трейлера Ayaneo Next 2

Компания планирует выпустить Ayaneo Next 2 в 2022 году. Устройство получит почти такие же сенсорные панели и трекпад, как и у Steam Deck, но его самая главная особенность будет заключаться в том, что оно будет оборудовано дискретной видеокартой, которая будет расположена под корпусом консоли. К сожалению, пока нет информации о том, какую именно «начинку» получит Ayaneo Next 2. Производитель выложил в Сеть видео длительностью более двух часов, в котором подробно рассказал о консоли.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на рынок портативных консолей также решила выйти китайская компания AOKZOE. Она опубликовала рекламное видео, в котором показала, как на её устройстве запускают такие игры, как Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Elden Ring и другие.